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В Кировском Казани районе начался снос объектов для строительства дороги-дублёра

Администрация района выкупит для строительства всего 313 объектов недвижимости.

В Кировском районе Казани — на Горьковском шоссе начался снос объектов недвижимости для строительства дороги-дублёра. Об этом сообщают в администрации Кировского и Московского районов.

Для строительства дороги в Кировском районе было будут в общем счете выкуплено 313 объектов недвижимости. Собственники объектов, которые снесли сегодня, уже получили компенсацию, отмечается в сообщении.

Дорога из четырех полос пройдет от улицы Несмелова через будущий ЖК «Серебряный бор», который расположится на месте бывшего полигона Порохового завода», до трассы М-7. Первый ее участок уже был завершен в прошлом году. Строительство дороги-дублёра решит вопросы перемещения жителей от центра города до трассы и разгрузит Горьковское шоссе.

«Это почти „дорога жизни“, которая позволит устранить заторы при въезде на Горьковское шоссе», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

КВ
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