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В некоторых домах Советского района Казани временно отключат воду

Отключение связано с выносом участков водопровода.

В некоторых домах Советского района Казани будет отключено водоснабжение в связи с выносом участков водопровода при строительстве Вознесенского тракта.

С 21 июня с 9 утра до 22 июня до 6 утра поступление воды будет ограничено в домах по адреам: ул. Аделя Кутуя, 157б; ул. Минская, 1а, 12; пр. Победы, 57, 57а, 57а корпус 1, 57б, в и 105а.

Сообщается, что «Водоканал» будет проводить подвоз воды к этим домам. Для того, чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по телефону 7 (843) 231-62-60.

КВ
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