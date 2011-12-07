В Казани накануне Курбан-байрама двери для прихожан открыла новая мечеть «Рахматулла»

В Казани накануне Курбан-байрама открылась новая мечеть «Рахматулла». Духовное учреждение расположилось по адресу Симонова, 2 в Авиастроительном районе города.

«Примечательно, что участники церемонии открытия мечети стали также свидетелями открытия родника „Бәрәкәт“, который забил рядом с „Рахматулла“», — говорится в сообщении на сайте ДУМ РТ.

Участники открытия выразили надежду, что новая мечеть примет статус духовно-просветительского центра Авиастроительного района, отметив, что ее расположение отличается удобством для проведения разных благотворительных инициатив.

На церемонии открытия присутствовали первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов, представители исполкома города и района, спонсоры, прихожане и т. д.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в день 1100-летия ислама заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин предложил заложить камень новой мечети в Казани. Сейчас выбирается место для будущего строительства мечети.