Трамвай в Борисково планируют запустить к Дню города

Как пояснили монтажники, на участке трамвайного маршрута по улицам Техническая - Кулагина - Авангардная сейчас завершается окончательное формирование контактной сети, работы выполнены более чем на 50%. В конце прошлой недели готовность вновь созданной сети протестировали пуском сдвоенной пары трамваев нового образца уже ставшего фирменным бордового цвета.

Кстати, такой же сдвоенной парой «рогачей» проверили и максимальную нагрузку новой эстакады БКК на улице Тульской, проложенной в сторону микрорайона «Солнечный город». Все в порядке - тест и здесь пройден успешно!

Ну а самое главное впереди - планируется, что трамвайное движение по маршруту «Железнодорожный вокзал - Борисково» будет открыто к 30 августа - Дню города и республики.

Затем трамвайное движение соединят с уже существующим в микрорайоне «Солнечный город» - здесь расположена конечная остановка трамвая маршрута №5. После объединения двух трамвайных магистралей в Казани появится кольцевой маршрут этого вида горэлектротранспорта.

Отметим также, что в конце минувшей недели основной участок Большого Казанского кольца получил положительное заключение республиканского Госстройнадзора. Построенный объект признан соответствующим проектной документации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Речь идет об участке автодороги протяженностью 800 метров, которая протянулась от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Масштабные работы здесь стартовали в июле 2019 года. На участке возвели четырехполосную дорогу с разделительной полосой шириной 9,5 м для двух трамвайных путей и тротуарами, ширина которых составила от 2 до 4,5 м. Кроме того, над Фермским шоссе построен путепровод длиной почти 110 м и шириной 36 м. А на днях состоялось открытие надземного пешеходного перехода.

Напомним, что строительство новой магистрали идет по программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и благодаря поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Проект возведения Большого Казанского кольца - крупнейший в сфере дорожной инфраструктуры нашего города за последние 7 лет. Запуск основного участка БКК значительно улучшит общую транспортную ситуацию в столице РТ и существенно приблизит момент замыкания городской магистрали.

Кстати

Транспортный парк Казани пополнился 18 новыми односекционными и трехсекционными трамвайными вагонами, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Современный электротранспорт после обкатки выйдет на линию к концу августа и будет курсировать по Большому Казанскому кольцу на трамвайных маршрутах №5 и 5а «Железнодорожный вокзал - микрорайон «Солнечный город».