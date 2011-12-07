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Сегодня в Казани устроят облаву на нарушителей ПДД

Рейд запланирован на 20 августа с 20:00 по 22:00.

В Авиастроительном районе Казани сотрудниками Госавтоинспекции будет проведен рейд по нарушителям ПДД. Рейд запланирован на 20 августа с 20:00 по 22:00.

В ходе рейда будут выявлены те водители, кто неоднократно привлекался к административной ответственности, не соблюдает правила перевозки детей, управляет транспортом в нетрезвом состоянии.

Также будут выявлять водителей, не уступающих дорогу пешеходам.

Ранее сообщалось, что за 5 часов рейда по тонировке в Казани ГИБДД оштрафовала 38 нарушителей.

КВ
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