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В поселке Юдино 21 августа будет работать мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак

Пункт приема будет работать с 10:00 до 14:00.

В казанском поселке Юдино 21 августа можно будет стерилизовать и вакцинировать своих питомцев, сообщает мэрия Казани.

Пункт приема будет работать с 10:00 до 14:00. Он разместится по адресу: ул. Ильича, 1, корп.1. Питомцев будут вакцинировать и стерилизовать, также предусмотрена выдача ветеринарного паспорта. По желанию хозяина питомцу смогут внедрить чип, либо повесить бирку на ухо.

Следующим населенным пунктом, куда приедут специалисты, будет поселок Залесный Кировского района. Граждане могут оставить заявку в Комитете жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7(843)590-04-26.

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