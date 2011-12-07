Журнал «Казань» презентует свой августовский номер на кладбище

Презентация свежего номера журнала «Казань» пройдет на Арском кладбище города. Экскурсию по кладбищу проведут заслуженный деятель культуры РТ и РФ Любовь Агеева и историк, шоумен и ведущий Айдар Садыков. Мероприятие состоится 24 августа в 15:00 у Церкви Ярославский Чудотворцев.

Место для презентации было выбрано вовсе не случайно. Августовский номер журнала будет полностью посвящен городским кладбищам. На встрече будут подняты темы, описанные в свежем номере, а это: сохранение и консервация захоронений выдающихся казанцев, создание электронной базы с информацией обо всех захоронениях и сохранение исторической памяти. На создание обложки художника Сергея Рябянина вдохновил рассказ писателя Евгения Соколова «Блюз на погосте».

На вопросы участников мероприятия будут отвечать и представители ритуальных служб города. Встречу проведет главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что презентация июльского номера журнала «Казань» прошла во дворе Национального музея Республики Татарстан.