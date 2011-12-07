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Журнал «Казань» презентует свой августовский номер на кладбище

Августовский номер журнала будет полностью посвящен городским кладбищам.

Презентация свежего номера журнала «Казань» пройдет на Арском кладбище города. Экскурсию по кладбищу проведут заслуженный деятель культуры РТ и РФ Любовь Агеева и историк, шоумен и ведущий Айдар Садыков. Мероприятие состоится 24 августа в 15:00 у Церкви Ярославский Чудотворцев.

Место для презентации было выбрано вовсе не случайно. Августовский номер журнала будет полностью посвящен городским кладбищам. На встрече будут подняты темы, описанные в свежем номере, а это: сохранение и консервация захоронений выдающихся казанцев, создание электронной базы с информацией обо всех захоронениях и сохранение исторической памяти. На создание обложки художника Сергея Рябянина вдохновил рассказ писателя Евгения Соколова «Блюз на погосте».

На вопросы участников мероприятия будут отвечать и представители ритуальных служб города. Встречу проведет главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что презентация июльского номера журнала «Казань» прошла во дворе Национального музея Республики Татарстан.

КВ
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