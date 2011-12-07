В Казани на год перекроют участок улицы Туфана Миннуллина из-за работ по строительству метро

В Казани участок улицы Туфана Миннуллина перекроют почти на год, сообщили в пресс-службе исполкома столицы РТ.

Так, до 15 сентября 2021 года будет невозможно движение пешеходов на улице Туфана Миннуллина, возле здания № 55д на Петербургской и № 1 на Калинина.

Также с 21 октября 2020 года по 29 февраля 2021 года закроют улицу Юлиуса Фучика возле домов № 93 и 93а на Рихарда Зорге и около дома № 30 на Сафиуллина.

До 9 декабря 2020 года на Рихарда Зорге движение пешеходов будет ограничено возле домов № 95 и 34/1 на Юлиуса Фучика.

Временные неудобства связаны с проведением работ по выносу сетей водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации из зоны строительства второй линии метро.