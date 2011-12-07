Имран, Эмили, Джавдат и Юта – так назвали маленьких жителей Казани

Как сообщает Мэрия Казани, за прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировали рождение 359 детей, из них 173 мальчика и 186 девочек.

Самыми популярными на данный период стали имена: Марк, Амелия, Артем, Алина, София, Варвара, Салават.

Среди редких имен, которыми казанцы назвали своих детей оказались Имран, Эмили, Джавдат, Каюм, Юта, Амелита, Анесса, Омар.

Всего с 10 по 16 февраля в казанских отделах ЗАГС зарегистрировали свой брак 137 пар.