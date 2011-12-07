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В Казани построят новую детскую больницу

Медицинское учреждение будет рассчитано на 300–400 койко-мест.

Глава Минздрава РТ Марат Садыков анонсировал строительство новой большой детской больницы.

Известно, что медицинское учреждение будет рассчитано на 300–400 койко-мест. Здание планируют возвести в Заречье.

Необходимость появления детской клиники также отметил на заседании оперативного центра по работе с обращениями граждан депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Роспотребнадзор РТ назвал причины приостановления работы туберкулезной больницы в Каменке

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