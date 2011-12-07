В Казани проверяют по ночам состояние трамвайных путей

Весеннюю ревизию путевого хозяйства и контактных сетей проводят специалисты «Метроэлектротранса» в Казани. Сотрудники предприятия проверяют по 6 км трамвайных путей за одну ночь, сообщается на странице Комитета по транспорту в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас на балансе предприятия содержится 142,2 км трамвайных путей в однопутном направлении. За 10 дней специалисты заменили 6 шпал, произвели шлифовку 12 стыков шпал и устранили просадки в 10 местах.

Также МУП «Метроэлектротранс» заключил договор с компанией «Станция контроля» из Екатеринбурга, которая проводит осмотр технического состояния трамваев.