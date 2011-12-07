Казанская школа №120 и её протоколы безопасности: учитель ОБЖ тренирует детей на практике

Может ли портфель защитить? Как использовать парты, если в класс вошёл неизвестный? И что делать в случае внештатной ситуации в учебном заведении? В казанской школе № 120 учитель ОБЖ Сергей Курылёв уже три года ведёт занятия по безопасности, на которых рассказывает детям о порядке действий в случае нападения на учебное заведение.

Преподаватель учит также, как правильно эвакуироваться и выбирать безопасные места при ЧП. Он рассказывает и показывает детям, как вести себя в школе в случае нападения вооружённого неизвестного. Практические уроки могут шокировать непосвящённого, но так школьники чётко запоминают, как вести себя в случае ЧП, буквально на уровне движений.

Например, если преступник вооружён ножом, то в первые секунды, как он вошёл в класс, сидящие ближе всего дети должны опрокинуть в его сторону парту — это даст шанс на спасение.

На уроке младшеклассница бросает перед преподавателем, сыгравшим незнакомца, врывающегося в класс, парту. Теперь условному нападавшему придётся потратить время, чтобы перешагнуть через мебель, а то и вовсе тяжелый школьный стол повредит ему ногу. У преподавателя, конечно, муляж оружия.

Репортаж с уроков ОБЖ в школе №120 с практическими советами от Сергея Курылёва читайте и смотрите в «Казанских ведомостях» по ссылке.