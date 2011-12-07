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Пешеходная зона набережной Казанки продлится на километр — до моста Миллениум

Сейчас ведутся активные работы на территории, которые проконтролировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Пешеходная дорожка на набережной Казанки продлится еще на 1 км — до моста Миллениума. В будущем здесь проведут озеленение, установку скамеек, строительство велодорожки и многое другое. Осмотреть площадку прибыл мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает мэрия столицы РТ.

«Уже к концу августа, ко Дню города и республики, в Казани будет благоустроен еще один километр набережной — от Ленинской до Кировской дамбы. Таким образом для гостей и жителей города будет создана красивая пешеходная зона длиной 4 км — до моста Миллениум», — отметил Метшин.

На сегодня уже закончено 20% работ. Благоустройство набережной идет в соответствии со стратегией развития прибрежной территории реки Казанки. На берегах реки Казанки планируется благоустроить 12 новых пространств в черте города.

Ранее «Казанские ведомости» писали, в каких местах в Казани появятся новые 12 парков по стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки.

КВ
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