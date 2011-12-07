В Казани прошла встреча трех российских муфтиев

В ДУМ РТ состоялась встреча верховного муфтия России Талгата хазрата Таджутдина, главы Духовного собрания мусульман России и муфтия Чувашской Республики Альбира хазрата Крганова. В Духовном управлении их принял муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Главными темами для обсуждения стали особенности проведения гаета в этом году и система исламского образования в Россиии. Камиль хазрат Самигуллин показал гостям последние достижения ДУМ РТ, а также подвел предварительные итоги празднования Курбан-байрама в Татарстане.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в этом году ДУМ РТ оказало финансовую помощь 84 тяжелобольным людям.