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В Казани прошла встреча трех российских муфтиев

Главными темами для обсуждения стали особенности проведения гаета в этом году и система исламского образования в Россиии.

В ДУМ РТ состоялась встреча верховного муфтия России Талгата хазрата Таджутдина, главы Духовного собрания мусульман России и муфтия Чувашской Республики Альбира хазрата Крганова. В Духовном управлении их принял муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Главными темами для обсуждения стали особенности проведения гаета в этом году и система исламского образования в Россиии. Камиль хазрат Самигуллин показал гостям последние достижения ДУМ РТ, а также подвел предварительные итоги празднования Курбан-байрама в Татарстане.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в этом году ДУМ РТ оказало финансовую помощь 84 тяжелобольным людям.

КВ
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