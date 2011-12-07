В Московском районе Казани в воздухе зафиксировано превышение уровня вредных веществ

В Московском районе Казани сразу на двух станциях было зафиксировано превышение уровня вредных веществ, сообщает Гидрометцентр РТ.

На станции по улице Декабристов было зафиксировано превышение уровня формальдегида на 0,062 мг/куб. метр вместо допустимых 0,05. Также было отмечено превышение уровня оксида углерода в воздухе на 5,5 мг/куб., вместо стандартного значения в 5.

На станции по улице Степана Хатурина также зарегистрирована высокая концентрация этих двух веществ в воздухе.

Данные приведены с 16 по 19 июля.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Кировском районе Казани отмечено превышение уровня формальдегида в воздухе.