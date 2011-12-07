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С озера Глубокое в Казани активисты собрали 50 мешков мусора

Организаторами экологической акции выступили Минэкологии РТ и дайверы отряда имени Леонова.

На территории озера Глубокое в Кировском районе Казани прошла экологическая акция. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В уборке береговой линии и дна озера приняли участие заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития территорий Руслан Гаджиев, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, члены регионального отделения Русского географического общества (РГО), представители «ТатарКино» и другие экоактивисты. За день ими было собраны почти 50 мешков мусора, в основном это пакеты, пищевые контейнеры и бутылки.

Организаторами экологической акции выступили Минэкологии РТ и отряд дайверов Подводного научно-исследовательского отряда имени Леонова.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что озеро Глубокое и Большое Лебяжье не получили санитарно-эпидемиологического заключения.

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