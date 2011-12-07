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На строительство части Вознесенского тракта из бюджета РТ выделят 6,3 млрд рублей

На участке будут три подземных и один надземный переходы.

На строительство части Вознесенского тракта из бюджета РТ выделят 6,3 млрд рублей. Такая сумма указана на сайте госзакупок. 

Проект строительства тракта подразумевает создание развязок на пересечении нового тракта с ул. Гвардейская и пр. Победы, а также возведение путепровода на пересечении с железной дорогой. 

На участке будут три подземных и один надземный переходы. Подземные переходы появятся по улицам Аделя Кутуя, Родины, и Назиба Жиганова. Один надземный переход будет на улице Минской. 

Работы планируется завершить до 15 ноября 2023 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». 

Ранее сообщалось, что в Казани для строительства Вознесенского тракта изымут еще девять участков. Участки будут изъяты путем выкупа муниципальных нужд. 

КВ
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