На строительство части Вознесенского тракта из бюджета РТ выделят 6,3 млрд рублей. Такая сумма указана на сайте госзакупок.

Проект строительства тракта подразумевает создание развязок на пересечении нового тракта с ул. Гвардейская и пр. Победы, а также возведение путепровода на пересечении с железной дорогой.

На участке будут три подземных и один надземный переходы. Подземные переходы появятся по улицам Аделя Кутуя, Родины, и Назиба Жиганова. Один надземный переход будет на улице Минской.

Работы планируется завершить до 15 ноября 2023 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Ранее сообщалось, что в Казани для строительства Вознесенского тракта изымут еще девять участков. Участки будут изъяты путем выкупа муниципальных нужд.