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В поселке Юдино в Казани временно ограничат движение по трем улицам

Ограничения коснутся улиц Лейтенанта Красикова, Бирюзовой и Политехнической.

В поселке Юдино в Казани временно ограничат движение по трем улицам. Соответствующее постановление подписано в городском исполкоме, сообщает мэрия Казани. 

С 23 сентября по 6 октября движение будет ограничено по улице Лейтенанта Красикова, возле жилого дома №1. В эти же дни дорогу перекроют по ул. Бирюзовой возле жилого дома №1. 

По улице Политехнической в направлении движения к ул. Молодогвардейской дорога будет перекрыта с 3 по 21 октября, и с 7 по 21 октября в направлении движения к Октябрьскому переулку. 

Также с 11 по 21 октября перекроют улицу Политехническую возле здания №11б, и с 15 по 21 октября возле здания №11а. 

Временные трудности связаны с работами при прокладке трассы водопровода и водоотведения к одному из жилых домов. 

Ранее сообщалось, что в Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Кави Наджми. Ограничения связаны с работами по укладке кабельных линий. 

КВ
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