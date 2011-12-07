В поселке Юдино в Казани временно ограничат движение по трем улицам. Соответствующее постановление подписано в городском исполкоме, сообщает мэрия Казани.

С 23 сентября по 6 октября движение будет ограничено по улице Лейтенанта Красикова, возле жилого дома №1. В эти же дни дорогу перекроют по ул. Бирюзовой возле жилого дома №1.

По улице Политехнической в направлении движения к ул. Молодогвардейской дорога будет перекрыта с 3 по 21 октября, и с 7 по 21 октября в направлении движения к Октябрьскому переулку.

Также с 11 по 21 октября перекроют улицу Политехническую возле здания №11б, и с 15 по 21 октября возле здания №11а.

Временные трудности связаны с работами при прокладке трассы водопровода и водоотведения к одному из жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Кави Наджми. Ограничения связаны с работами по укладке кабельных линий.