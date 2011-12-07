Жителям «Салават Купере» будут искать работу по месту жительства

Жители большого нового микрорайона Казани «Салават Купере» пока все еще продолжают мучительно и нудно просиживать в автомобильных пробках на выезде по утрам и по возвращении домой по вечерам. Да, ведется строительство дороги-дублера главной связующей магистрали поселка с центром Казани — Горьковского шоссе. Новая дорога будет иметь выход на федеральную трассу М-7, которой и сейчас многие жители отдаленных районов Казани пользуются как объездной и более скоростной дорогой для перемещений в разные районы столицы.

Но эту транспортную проблему можно частично решить и другим способом. Необходимо продумать и организовать новые производства и таким образом — новые рабочие места в самом микрорайоне «Салават Купере». Это избавит жителей района от поездок в центр Казани, более того — привлекут на новые созданные рабочие места жителей ближайшей агломерации, прилегающей к этому микрорайону Казани.

Такое предложение внес на рассмотрение на завершившейся в Казанской ратуше II сессии Казанской городской Думы четвертого созыва новый глава исполкома Казани Рустем Гафаров.