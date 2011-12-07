Праздник Навруз дал начало весне

Один из древнейших праздников в истории человечества, который отмечается на Кавказе, в Центральной и Западной Азии, а также в Поволжье, собрал на площади перед театром Галиаскара Камала тысячи людей.

Приготовления к Наврузу на театральной площади начались задолго до официального открытия. Те, кто готовил плов и шашлыки, прибыли сюда в 6 утра. В 8 утра начали устанавливать шатры и юрты. Всего в праздновании Навруза приняли участие представители 9 национально-культурных автономий - Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Башкортостана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана и Ирака.

Погода бодрила морозцем. Гости праздника грелись обжигающим горячим чаем и знакомились с национальной культурой участников. А те встречали всех под национальную музыку, в ярких народных костюмах, выставив на столы традиционные для Навруза украшения и угощения: крашеные яйца, зеленые букеты из проросшей пшеницы, всевозможную выпечку.

В первые часы больше всего народа скопилось у узбекского шатра. Оказалось, люди ждали сумаляк. Что это такое?

- Это узбекская каша из проросшей пшеницы, муки и сливочного масла, которую варят целые сутки, а чтобы она не пригорела, в котел кладут специальные камни, - ответил один из ожидавших угощения.

- И что, настолько вкусная, что люди в очередь за ней выстраиваются?

- Не то слово, - улыбается мужчина. - Жена с утра разбудила, послала за сумаляком. Дома такое не приготовишь.

Тем временем открылись торговые ряды. Желающим предлагали изделия народных промыслов, книги, украшения.

А народ все прибывал и прибывал. Гостей никто не делил по национальности и вере - все одинаково радовались наступающей весне и желали, чтобы она принесла процветание и хороший урожай.