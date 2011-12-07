Пять мест в Казани, где можно попробовать необычные холодные супы

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Суп на йогурте с огурцами, гаспаччо из авокадо и клубничный суп в съедобном стакане. Эти оригинальные холодные супы можно отведать в городе. Рассказыаем, где их найти, а также бонус — рецепт необычного летнего супа от бренд-шефа ресторана нео-греческой кухни «Мама Фета».
Заведение располагается в историческом здании, где раньше был Хлебный базар, и специализируется на нео-греческой кухне.
Холодный греческий суп
370 руб.
Прохладный бульон, состоящий из соевого соуса, лапши, овощей и обжаренного сыра Фета не только освежит, но и насытит даже в самый жаркий день.
Адрес: Профсоюзная, 10/14
Режим работы: с 9:00 — 0:00
Телефон: 8 917 910-04-04
https://www.instagram.com/mama.feta/
Ресторан пробует неожиданные сочетания и новые вкусы восточной и европейской кухни. В жаркие деньки меню ресторана порадует сладкоежек холодным супом.
Клубничный суп
490 руб.
Протертая с сахаром свежая сочная клубника с ванильным мороженым и свежими ягодами, украшенная листочками мяты.
Адрес: Баумана, 36
Режим работы: 11:00 — 00:00
Телефон: 8 (84-32) 37-70-00
https://www.instagram.com/uryuk.kzn/
Заведение готовит еду из фермерских продуктов и только стандарта Халяль. Доставка осуществляется в среднем за 35 мин.
Холодный болгарский суп на йогурте
174 руб.
В состав входят огурцы, йогурт, грецкие орехи, зелень.
Гаспаччо из авокадо и огурцов
219 руб.
Сочетание авокадо, огурцов, мяты, лайма, чеснока, базилика и оливкового масла дает необычный и яркий вкус.
Окрошка с телятиной на айране
189 руб.
В её основе айран — кисломолочный напиток, в сочетании с редисом, огурцами, картофелем, куриным яйцом и телятиной отлично подойдет для летнего обеда.
Адрес: только доставка
Режим работы: 8:00 — 20:00
Телефон: 8 (84-32) 07-37-17
https://www.instagram.com/mandarin.eda/
Ресторан быстрого питания подает супы в съедобном стакане. Поэтому его можно съесть на открытом воздухе, что делает суп хорошим перекусом для прогулки и альтернативой мороженому.
Клубничный суп
130 руб.
Освежающий летний супчик с клубникой, йогуртом и мятой.
Адрес: Межлаука, 6; Университетская, 20
Режим работы: 10:00 — 20:00
Телефон: 8 (84-32) 07-27-29
https://www.instagram.com/thesoupstation/
Ресторан под сводами старинного особняка славится в городе своими мясными блюдами, в первую очередь стейками. Но и для ищущих легких летних блюд ресторану есть что предложить.
Гаспачо с крабом
790 руб.
Насыщенный вкус холодного супа из огурцов, болгарского перца, чеснока, томатов, краба, с нотками базилика, меда и лепестками миндаля переносит на родину блюда — в жаркую Испанию.
Адрес: Чернышевского, 27а
Режим работы: вс-чт 11:00 — 00:00; пт-сб 11:00 — 02:00
Телефон: 8 (84-32) 92-07-71
https://www.instagram.com/priut.holostyaka/
«Дома можно приготовить суп по типу кукси: холодный куриный бульон с соевым соусом, кунжутными нотками, битыми огурцами, сладкими томатами, мелкой лапшой, сыром Фета и куриным отварным филе (постным)»
— бренд-шеф ресторана «Мама Фета» Булат Камаев