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Пять мест в Казани, где можно попробовать необычные холодные супы

Холодный суп — самая желанная еда для летних дней: питательная, легкая и освежающая. «Казанские ведомости» узнали, чем заменить всем привычную окрошку.

Суп на йогурте с огурцами, гаспаччо из авокадо и клубничный суп в съедобном стакане. Эти оригинальные холодные супы можно отведать в городе. Рассказыаем, где их найти, а также бонус — рецепт необычного летнего супа от бренд-шефа ресторана нео-греческой кухни «Мама Фета».

«Мама Фета»

Заведение располагается в историческом здании, где раньше был Хлебный базар, и специализируется на нео-греческой кухне. 

Холодный греческий суп

370 руб.

Прохладный бульон, состоящий из соевого соуса, лапши, овощей и обжаренного сыра Фета не только освежит, но и насытит даже в самый жаркий день. 

Адрес: Профсоюзная, 10/14

Режим работы: с 9:00 — 0:00

Телефон: 8 917 910-04-04 

https://www.instagram.com/mama.feta/ 

«Урюк»

Ресторан пробует неожиданные сочетания и новые вкусы восточной и европейской кухни. В жаркие деньки меню ресторана порадует сладкоежек холодным супом.

Клубничный суп

490 руб.

Протертая с сахаром свежая сочная клубника с ванильным мороженым и свежими ягодами, украшенная листочками мяты. 

Адрес: Баумана, 36

Режим работы: 11:00 — 00:00

Телефон: 8 (84-32) 37-70-00 

https://www.instagram.com/uryuk.kzn/ 

«Мандарин»

Заведение готовит еду из фермерских продуктов и только стандарта Халяль. Доставка осуществляется в среднем за 35 мин. 

Холодный болгарский суп на йогурте

174 руб.

В состав входят огурцы, йогурт, грецкие орехи, зелень. 

Гаспаччо из авокадо и огурцов

219 руб.

Сочетание авокадо, огурцов, мяты, лайма, чеснока, базилика и оливкового масла дает необычный и яркий вкус. 

Окрошка с телятиной на айране

189 руб.

В её основе айран — кисломолочный напиток, в сочетании с редисом, огурцами, картофелем, куриным яйцом и телятиной отлично подойдет для летнего обеда. 

Адрес: только доставка

Режим работы: 8:00 — 20:00

Телефон: 8 (84-32) 07-37-17 

https://www.instagram.com/mandarin.eda/ 

«Супстанция»

Ресторан быстрого питания подает супы в съедобном стакане. Поэтому его можно съесть на открытом воздухе, что делает суп хорошим перекусом для прогулки и альтернативой мороженому.

Клубничный суп

130 руб.

Освежающий летний супчик с клубникой, йогуртом и мятой. 

Адрес: Межлаука, 6; Университетская, 20

Режим работы: 10:00 — 20:00

Телефон: 8 (84-32) 07-27-29 

https://www.instagram.com/thesoupstation/ 

«Приют Холостяка»

Ресторан под сводами старинного особняка славится в городе своими мясными блюдами, в первую очередь стейками. Но и для ищущих легких летних блюд ресторану есть что предложить.

Гаспачо с крабом

790 руб.

Насыщенный вкус холодного супа из огурцов, болгарского перца, чеснока, томатов, краба, с нотками базилика, меда и лепестками миндаля переносит на родину блюда — в жаркую Испанию. 

Адрес: Чернышевского, 27а

Режим работы: вс-чт 11:00 — 00:00; пт-сб 11:00 — 02:00

Телефон: 8 (84-32) 92-07-71 

https://www.instagram.com/priut.holostyaka/ 

«Дома можно приготовить суп по типу кукси: холодный куриный бульон с соевым соусом, кунжутными нотками, битыми огурцами, сладкими томатами, мелкой лапшой, сыром Фета и куриным отварным филе (постным)»

 — бренд-шеф ресторана «Мама Фета» Булат Камаев

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