В Казани по улице Тихомирного и на Щербаковском переулке временно ограничат движение

В Казани временно ограничат движения по улице Тихомирного и на Щербаковском переулке, сообщается на сайте городского исполкома.

Ограничения будут действовать с 21:00 по 6:00, и связаны они с проведением дорожных работ.

Сообщается, что с 24 по 25 июня для водителей будут закрыты улица Тихомирного и Щербаковский переулок в сторону центра. Объехать перекрытый участок можно будет по маршруту Тихомирнова — съезд на Вишневского — Назарбаева — Петербургская — Островского — Салимжанова — прямо до улицы Пушкина.

С 25 по 26 июня будет перекрыт этот же участок, но объезд можно будет совершить по трём маршрутам: Пушкина — Бутлерова — Вишневского; Пушкина — Островского — Назарбаева — Павлюхина — Универсиады; Пушкина — Салимжанова — Павлюхина — Универсиады — Оренбургский тракт.

Ранее «Казанские ведомости» публиковали список улиц, которые будут перекрыты летом в Казани.