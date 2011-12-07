В Казани демонтируют около сотни гаражей, сараев и шлагбаумов

Власти Казани снесут 93 самовольно установленных гаражей, хозблоков и шлагбаумов. Об этом говорится в сборнике документов казанского исполкома.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани, подлежащих демонтажу и перемещению, согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе.

Кроме этого, в городе уберут автофургон, павильоны и киоски.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в городе демонтируют незаконно установленную рекламу