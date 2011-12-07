В Казани демонтируют около сотни гаражей, сараев и шлагбаумов

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Власти Казани снесут 93 самовольно установленных гаражей, хозблоков и шлагбаумов. Об этом говорится в сборнике документов казанского исполкома.
«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Казани, подлежащих демонтажу и перемещению, согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в документе.
Кроме этого, в городе уберут автофургон, павильоны и киоски.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в городе демонтируют незаконно установленную рекламу