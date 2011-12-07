В парке «Кырлай» назвали ложной информацию о застрявших на сломанном аттракционе людях

В администрации парка «Кырлай» назвали информацию о сломанном аттракционе ложной.

В сообщении администрации в группе парке в «ВКонтакте» говорится, что аттракцион находится в исправном состоянии, но сегодня на него вообще не запускали людей. Аттракцион не работал из-за погодных условий.

Также они заявили, что те, кто распространил ролик не понимают, по какому принципу работает аттракцион «Бустер».

«Принцип работы аттракциона таков, что сначала сажают двоих посетителей, аттракцион поднимает их наверх и потом садятся еще двое гостей с другой стороны. Многие именно это факт работы аттракциона принимают за его неисправность», — говорится в сообщении.

Администрация попросила владельцев групп и пабликов не распространять ложную информацию, и проверять ее у официальных источников.

Напомним, Администрация парка «Кырлай» опровергла сообщения о застрявших вниз головой на аттракционах людях

Ранее телеканал «Татарстан-24» распространил видео очевидцев со сломанным аттрационом, отметив, что на аттракционе «Бустер» на высоте 40 метров застряли вниз головой и провисели более получаса посетители.