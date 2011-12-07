В Казани демонтируют шиномонтаж и 29 киосков

В Казани снесут 29 незаконно установленных торговых павильонов и один шиномонтаж. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома столицы РТ.

Так, сносу подлежат киоски, расположенные по адресам: ул. Батыршина, вблизи дома № 25 (два объекта), ул. Кулахметова, вблизи дома № 16, ул. Декабристов, вблизи дома № 85, ул. Черноморская, вблизи дома № 5, ул. Советская, вблизи дома № 7, ул. Советская, вблизи дома № 8, ул. Революционная, вблизи дома № 11 (два объекта), ул. Гали Динмухаметова, вблизи дома № 48, ул. Галии Кайбицкой, вблизи дома № 12, ул. Гаврилова, вблизи дома № 30 (два объекта), ул. Хайдара Бигичева, вблизи дома № 34, ул. Мусина, вблизи дома № 59б, ул. Мусина, вблизи дома № 29б, ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома № 30, ул. Восстания, вблизи дома № 4, ул. Восстания, вблизи дома № 6, проспект Хусаина Ямашева, вблизи дома № 67, ул. Побежимова, вблизи дома № 55, ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома № 25, ул. Короленко, вблизи дома № 83, ул. Короленко, вблизи дома № 87 (два объекта), ул. Можайского, вблизи дома № 4, ул. Космонавтов, вблизи дома № 2, ул. Ново-Давликеевская, вблизи дома № 18 (два объекта).

Владельцы данных торговых точек — неизвестны. Они могут добровольно демонтировать киоски с 23 по 27 октября. В противном случае, все торговые павильоны будут перенесены на базу хранения по адресу: ул. Фатыха Амирхана, 48.