В Казани обсудят, каким должен быть образ современного города

В Казани, в Институте истории АН РТ, 26 мая состоится конференция «Поиск образа города. Гуманитарные науки в городском искусстве и дизайне среды». Специалисты обсудят актуальные проблемы формирования городской среды, сохранения исторического облика городов, паблик-арта, стрит-арта, антропологии, этнологических исследований и истории.

Форум будет проходить в режиме онлайн, поэтому к лекциям ученых, дискуссиям смогут подключиться все, кого интересует эта тема.

Гостями и участниками конференции станут заместитель руководителя аппарата Президента Республики Татарстан, руководитель департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, депутат государственного совета Республики Татарстан шестого созыва, Рустам Мухамадеев, историки, архитекторы, искусствоведы, художники, общественные деятели, представители Института исследования стрит-арта (Санкт-Петербург). Этот институт является одним из организаторов конференции.