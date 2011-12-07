Эко-инициатива в Казани: заведения общепита бесплатно наполнят многоразовую бутылку питьевой водой

В Казани 11 заведений общепита присоединились к эко-инициативе и наполнят питьевой водой бесплатно многоразовую бутылку.

Суть проекта в том, чтобы горожане в условиях жарких дней как можно реже покупали воду в пластиковых бутылках, тем самым не увеличивая число выброшенной упаковки. Если у вас с собой есть многоразовая бутылка, её наполнят водой бесплатно в следующих точках общепита:

Кофейня «Ранняя пташка»

Кафе «Атмосфера»

Кофейня «Кунак»

Кофейня Traveler’s Coffee

Кофейня Skuratov

Кафе Vegan Day

Бар More

Бар Zero

Бар «Истина»

Бургерная лавка «Веселый Медведь»

Гриль-бар «Праймбиф бар»

Присоединился к движению и продуктовый магазин «Пользаесть», у которого в городе две точки.

Инициатива это исходит от общероссийского эко-движения «Твоя Вода» вместе с татарстанским эко-проектом «Табигать». Для проекта даже создали Telegram-бот со списком заведений, поддерживающих инициативу.

Чтобы найти бот в мессенджера надо:

набрать в поиске @refill_water_bottle_bot; отправить боту свою локацию; в ответ бот пришлет три ближайших заведения, которые наполнят заново бутылку водой бесплатно.





На карте на сайте tvojavoda.ru можно посмотреть сразу все заведения, участвующие в проекте, в том числе и в других городах. Эко-активисты призывают и другие заведения Казани принять участие в инициативе.



