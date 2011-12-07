Эко-инициатива в Казани: заведения общепита бесплатно наполнят многоразовую бутылку питьевой водой

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В Казани 11 заведений общепита присоединились к эко-инициативе и наполнят питьевой водой бесплатно многоразовую бутылку.
Суть проекта в том, чтобы горожане в условиях жарких дней как можно реже покупали воду в пластиковых бутылках, тем самым не увеличивая число выброшенной упаковки. Если у вас с собой есть многоразовая бутылка, её наполнят водой бесплатно в следующих точках общепита:
Присоединился к движению и продуктовый магазин «Пользаесть», у которого в городе две точки.
Инициатива это исходит от общероссийского эко-движения «Твоя Вода» вместе с татарстанским эко-проектом «Табигать». Для проекта даже создали Telegram-бот со списком заведений, поддерживающих инициативу.
Чтобы найти бот в мессенджера надо:
На карте на сайте tvojavoda.ru можно посмотреть сразу все заведения, участвующие в проекте, в том числе и в других городах. Эко-активисты призывают и другие заведения Казани принять участие в инициативе.