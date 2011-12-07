Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Эко-инициатива в Казани: заведения общепита бесплатно наполнят многоразовую бутылку питьевой водой

Для проекта даже создали Telegram-бот со списком кафе, поддерживающих проект.

В Казани 11 заведений общепита присоединились к эко-инициативе и наполнят питьевой водой бесплатно многоразовую бутылку.

Суть проекта в том, чтобы горожане в условиях жарких дней как можно реже покупали воду в пластиковых бутылках, тем самым не увеличивая число выброшенной упаковки. Если у вас с собой есть многоразовая бутылка, её наполнят водой бесплатно в следующих точках общепита:

  • Кофейня «Ранняя пташка» 
  • Кафе «Атмосфера»
  • Кофейня «Кунак» 
  • Кофейня Traveler’s Coffee
  • Кофейня Skuratov 
  • Кафе Vegan Day 
  • Бар More 
  • Бар Zero
  • Бар «Истина» 
  • Бургерная лавка «Веселый Медведь» 
  • Гриль-бар «Праймбиф бар» 

Присоединился к движению и продуктовый магазин «Пользаесть», у которого в городе две точки.

Инициатива это исходит от общероссийского эко-движения «Твоя Вода» вместе с татарстанским эко-проектом «Табигать». Для проекта даже создали Telegram-бот со списком заведений, поддерживающих инициативу.

Чтобы найти бот в мессенджера надо:

  1. набрать в поиске @refill_water_bottle_bot;
  2. отправить боту свою локацию;
  3. в ответ бот пришлет три ближайших заведения, которые наполнят заново бутылку водой бесплатно.


На карте на сайте tvojavoda.ru можно посмотреть сразу все заведения, участвующие в проекте, в том числе и в других городах. Эко-активисты призывают и другие заведения Казани принять участие в инициативе.


КВ
Лента новостей