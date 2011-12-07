Экологи начали расследование из-за пены в три метра высотой на водоёме в Отарах

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана начали административное расследование по факту сброса сточных вод в водоём в казанском поселке Отары. Воды из этого источника попадают в озеро Шанхай, а затем в Волгу. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поступило обращение в Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана о сбросе сточных вод в посёлке Отары по улице Поперечно-Отарская. Были отобраны пробы из сточной трубы на загрязняющие вещества», — приводит пресс-служба слова старшего специалиста Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Анны Салаховой.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена «стена из пены» на водоёме в поселке Отары. Автор записи сообщил, что водоём находится около местного завода, который занимается выпуском тротуарной плитки и стройматериалов.