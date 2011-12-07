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Проезд по Оренбургскому тракту в Казани будет закрыт по ночам до 25 июля

Выбрать другой маршрут водителям предлагается с 23 по 25 июля.

Въезд в Казань через Оренбургский тракт будет временно закрыт. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, с 23:00 23 июля до 5:00 24 июня будет закрыт проезд на Оренбургском напротив гипермаркета строительных материалов. В это же время суток движение будет ограничено на следующий день.

Нельзя будет проехать по этому участку дороги: с 23:00 23 июля до 5:00 24 июля, с 23:00 24 июля до 5:00 25 июля.

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