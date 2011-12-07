В Казани еще один проблемный дом получил заключение о соответствии с техрегламентом

Фонду поддержки обманутых дольщиков в Казани выдали еще одно заключение о соответствии дома №6 в ЖК «Золотая середина» требованиям технических регламентов и проектной документации. В доме предусмотрено 120 квартир для обманутых дольщиков.

Напомним, что прошлый застройщик ООО «Свей» продавал квартиры по поддельным разрешениям на строительство. Позже за проблемный дом взялась компания «Бриз», которая провела демонтаж 10 лишних надстроенных этажей и 1 блок-секции.

Сейчас в доме можно проживать, осталось лишь получить разрешение на эксплуатацию жилища. Ключи от своих квартир дольщики получат только после соответствующего разрешения.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что последний проблемный дом в ЖК «Молодежный» в Казани достроен после пятилетнего перерыва. Дом получил заключение о соответствии проектной документации.