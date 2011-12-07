В Казани владелица «Тойоты» заплатила 10 тыс, рублей штрафов сразу после ареста автомобиля

Жительница Казани оплатила штрафы ГИБДД размером свыше 10 тыс. рублей после того, как узнала об аресте своей «Тойоты» судебными приставами. Машина уже была помещена на специализированную стоянку после нарушения правил остановки.

Отмечается, что автомобиль со штрафами был выявлен в рамках взаимодействия с ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Напомним, что с начала года было арестовано 120 автомобилей за неуплату штрафов на специализированных стоянках.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что казанец после ареста своего автомобиля Mazda выплатил приставам 132 тыс. рублей налога.