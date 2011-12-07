В казанском поселке Северном будет работать пункт вакцинации собак

В Казани продолжает свою работу пункт вакцинации собак. На этот раз, 24 июля, специалисты посетят поселок Северный в Авиастроительном районе города, сообщает мэрия Казани.

Прием будет проходить в рамках живой очереди с 10:00 до 14:00 возле дома культуры по адресу Кутузова, 15. Также специалисты предоставят услугу бесплатной стерилизации собак, по желанию владельца собаке могут выдать медицинский паспорт.

Мобильный пункт начал работать в городских поселках по поручению Мэра Казани Ильсура Метшина.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что следующим местом остановки пункта будет поселок Константиновка Советского района. Специалисты приедут туда 7 августа.