Зимние игры Специальной Олимпиады пройдут на пяти казанских объектах

Зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Татарстане при поддержке Special Olympics International в России. Подготовку к соревнованиям в Казани обсудили в исполкоме города. Совещание провел мэр Казани Ильсур Метшин.

На соревнование прибудут 2 тыс. участников из 99 стран мира. Сейчас проведены тестовые мероприятия, полностью сформирована программа Олимпиады.

На совещании было доложено, что специальные соревнования в Казани пройдут на пяти спортивных объектах. Участники будут бороться за звание победителя в семи дисциплинах: бегу на снегоступах, горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию на коньках и конькобежному спорту.

Церемония открытия и закрытия соревнований состоится в «Татнефть Арене». Режиссером-постановщиком выступит Алексей Сеченов, который занимался подготовкой шоу к Универсиаде-2013 и Чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на Баумана установили стелу с обратным отсчетом до начала игр Специальной Олимпиады-2022.