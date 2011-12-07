Строительство 8 новых детских садов в Казани полностью не решит проблему с очередью в них

В этом году в Казани запланировано открытие 8 дошкольных учреждений на 1 690 мест. В очереди на данный момент стоят свыше 7 тысяч детей, почти 6 тысяч из которых находятся в возрасте до трех лет. Об этом рассказал начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов во время «делового понедельника».

Пять детских садов будут открыты по нацпроекту «Демография», еще три — по нацпроекту «Жилье и городская среда». Они будут размещены в поселке Константиновка, ЖК «Седьмое небо» и «Лето». Все объекты находятся уже в завершающей стадии строительства.

«В девяти детских садах ведутся работы по капитальному ремонту. Это 10 зданий на 1360 дошкольных мест. На сегодняшний день в семи детских садах все работы уже завершены, в остальных капитальный ремонт находится в завершающей стадии», — сказал Ризванов.

Из-за высокой рождаемости и высокой привлекательности города, для приезжих в Казани наблюдается дефицит мест в детских садах. Сейчас в очереди стоят 7 286 детей. Наибольший дефицит наблюдается в ЖК «Весна», «АртСити», «Победа», «Изумрудный город», «Солнечный город» и в микрорайоне «Салават купере 1».

В этом году в детские сады впервые пойдут более 17 тысяч детей. Всего же в городе около 80 тысяч дошколят, для них работают 351 учреждение, в том числе 26 частных.