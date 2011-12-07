В Казани на День города устроят уникальное пиротехническое музыкальное шоу

В День города и день Татарстана 30 августа жители Казани смогут насладиться уникальным представлением — пиротехническим салютом в сопровождении музыки. Об этом рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов. Начало пиротехнического представления запланировано на 10 вечера, а сопровождение из музыки можно будет послушать на «Болгарском радио» на частоте 91,5 FM.

Также Абзалов рассказал, что будут проведены трансляции представлений на различных сценических комплексах, таких как: «Чаша» (центр семьи «Казань»), Дворец земледельцев и Кремлевская набережная.

Кроме того, сейчас во всю идет подготовка музыкального оборудования, чтобы максимально погрузить жителей города в представление.

Ранее Казанские ведомости писали, что в Казани на День города выступят BrainStorm и CreamSoda.