В Казани потушили пожар в 17-этажном здании на улице Чистопольская

В Казани в строящемся жилом комплексе, расположенном рядом со зданием на улице Нигматуллина, 3 произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«В 12.20 23 августа по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о пожаре на стройке рядом с Нигматуллина, 3. Пожарные подразделения реагировали по рангу пожара № 1. По прибытии пожарных расчётов горело складское помещение (хранились полиэтиленовые трубы) на первом этаже строящегося многоквартирного жилого дома, не сданного в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В 12.50 поступило сообщение о ликвидации пожара. Его площадь на первом этаже 17-этажного здания составила 50 кв.м. Пострадавшие отсутствуют, а причину возгорания на данный момент устанавливают дознаватели ГПН.