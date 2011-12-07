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В Казани с 28 на 29 августа пройдет традиционный забег по ночному городу

Старт и финиш марафона состоится в экстрим-парке «Урам».

В Казани состоится забег по ночному городу на дистанции 5 и 10 км для взрослых и 300, 600 м для детей. Об этом сообщили в пресс-службе беговой серии TIMERMAN. 

«Участников ждет красивая подсвеченная трасса, музыкальные и световые точки поддержки, лазерное шоу» — отметили организаторы.

Маршрут дистанции пройдет по центру Казани. Участники смогут насладиться видами на Казанский Кремль, Казанку, Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан» и два колеса обозрения.

Старт и финиш марафона состоится в новом экстрим-парке «Урам».

Для участия в забеге «Ночная Казань» необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

КВ
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