Жители Казани жалуются на едкий запах гари

Запах гари почувствовали жители Советского, Ново-Савиновского, Кировского районов Казани. По их предположению, едкий запах пришел из-за лесных пожаров в Республике Марий Эл.

Напомним, в лесах Марий Эл пожары длятся уже более недели. На 22 августа площадь горения составляет более 66 Га, а в республике введен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара были привлечены сотрудники МЧС, добровольцы и военные.

Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял о том, что в Татарстане из-за аномальной жары возникла чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.