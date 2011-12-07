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Жители Казани жалуются на едкий запах гари

В соседней с Татарстаном республикой Марий Эл введен режим ЧС.

Запах гари почувствовали жители Советского, Ново-Савиновского, Кировского районов Казани. По их предположению, едкий запах пришел из-за лесных пожаров в Республике Марий Эл.  

Напомним, в лесах Марий Эл пожары длятся уже более недели. На 22 августа площадь горения составляет более 66 Га, а в республике введен режим чрезвычайной ситуации. К тушению пожара были привлечены сотрудники МЧС, добровольцы и военные.

Ранее Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял о том, что в Татарстане из-за аномальной жары возникла чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

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