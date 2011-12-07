Алексей Песошин: «В лесном фонде возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса»

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
В Татарстане возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в РТ сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
«На территории республики сложилась крайне неблагоприятная обстановка, связанная с аномально высокими температурами. В лесном фонде возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса», — заявил Песошин.
Например, аномальная жара стала причиной возникновения пожара площадью 10 га в Альметьевском районе.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года на пожарах погибли более ста человек.