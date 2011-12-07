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Алексей Песошин: «В лесном фонде возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса»

Аномальная жара стала причиной возникновения пожара площадью 10 га в Альметьевском районе.

В Татарстане возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в РТ сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«На территории республики сложилась крайне неблагоприятная обстановка, связанная с аномально высокими температурами. В лесном фонде возникла чрезвычайная пожарная опасность 5 класса», — заявил Песошин.

Например, аномальная жара стала причиной возникновения пожара площадью 10 га в Альметьевском районе. 

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года на пожарах погибли более ста человек.

КВ
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