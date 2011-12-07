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Ильсур Метшин посадил саженцы черемухи в новом парке в «Салават Купере» вместе со школьниками

Всего было высажено 15 саженцев.

Ильсур Метшин посадил саженцы черемухи в новом парке в «Салават Купере» вместе со школьниками, сообщает администрация Кировского и Московского районов столицы города. 

«Сегодня было высажено 15 саженцев черемухи, в будущем здесь также появятся дубы, сибирские яблони, тополя, и другие уникальные деревья», — говорится в сообщении. 

Территория нового парка будет поделена на три зоны: в одной горожане смогут устраивать пикники и тихо проводить время, другая зона предназначена для проведения мероприятий. Также одна зона будет предусмотрена для активностей и экстремальных видов спорта. 

Ранее сообщалось, что во Всемирный день отказа от автомобиля, который прошел 22 сентября, Ильсур Метшин приехал на работу на метро. 

КВ
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