Ильсур Метшин посадил саженцы черемухи в новом парке в «Салават Купере» вместе со школьниками, сообщает администрация Кировского и Московского районов столицы города.

«Сегодня было высажено 15 саженцев черемухи, в будущем здесь также появятся дубы, сибирские яблони, тополя, и другие уникальные деревья», — говорится в сообщении.

Территория нового парка будет поделена на три зоны: в одной горожане смогут устраивать пикники и тихо проводить время, другая зона предназначена для проведения мероприятий. Также одна зона будет предусмотрена для активностей и экстремальных видов спорта.

Ранее сообщалось, что во Всемирный день отказа от автомобиля, который прошел 22 сентября, Ильсур Метшин приехал на работу на метро.