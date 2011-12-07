Мэр Казани приехал на работу на метро

Сегодня отмечается Всемирный день отказа от автомобиля. Мэр Казани также решил принять участие в акции и добрался до работы на метро. Об этом в Telegram-канале сообщило МУП «Метроэлектротранс».

Вместе с мэром воспользовался метро и гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков. Он рассказал Метшину о «Поезде родных языков», на котором они ехали.

Также на станции «Кремлевская» мэр оценил новую подсветку.

«Станция заиграла новыми красками, тем самым привлекая гостей и жителей столицы Татарстана», — заявил Ильсур Метшин.