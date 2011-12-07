Власти Татарстана потратят на рекультивацию Самосыровской свалки 890 млн рублей

Власти Татарстана потратят на рекультивацию Самосыровской свалки 890,6 млн рублей. Работы будут идти с 2022 по 2024 год, сообщает Минэконом РТ.

Рекультивация начнется в следующем году на Мамадышском тракте, общая площадь участка которого равняется 14,1 га.

За 53 года работы на полигоне твердых отходов скопилось более 4,6 млн куб. м мусора.

Ранее сообщалось, что комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель, осуществляющийся по федеральной программе «Чистая страна», одобрило Минприроды РФ.