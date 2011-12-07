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Власти Татарстана потратят на рекультивацию Самосыровской свалки 890 млн рублей

За 53 года работы на полигоне твердых отходов скопилось более 4,6 млн куб. м мусора.

Власти Татарстана потратят на рекультивацию Самосыровской свалки 890,6 млн рублей. Работы будут идти с 2022 по 2024 год, сообщает Минэконом РТ. 

Рекультивация начнется в следующем году на Мамадышском тракте, общая площадь участка которого равняется 14,1 га. 

За 53 года работы на полигоне твердых отходов скопилось более 4,6 млн куб. м мусора. 

Ранее сообщалось, что комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель, осуществляющийся по федеральной программе «Чистая страна», одобрило Минприроды РФ. 

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