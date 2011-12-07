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Школьники столицы РТ проведут ярмарку добра

Вырученные средства пойдут на поддержку бездомных животных.
В ближайшее воскресенье в Казани состоится ярмарка добра, сообщает пресс-служба мэрии города. Вырученные средства пойдут на поддержку бездомных животных в благотворительном фонде «Кот и пес». На площадке ярмарки можно будет приобрести украшения и поделки, поучаствовать в фотосессии с собаками, посетить фудкорт. Ярмарка будет работать с 13:00 до 17:00 на К. Наджми, 18.
КВ
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