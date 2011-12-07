В Казани временно ограничат движение по улице Адоратского

В Казани будет проводиться капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей, в связи с чем будет перекрыто движение по улице Адоратского до конца июня, сообщается на сайте мэрии Казани.

С 23 мая – 26 июня включительно будет перекрыт участок в районе зданий №61, 63, 63 корпус 1 по улице Адоратского. С 27-31 мая будет перекрыта проезжая часть возле дома №63 по улице Адоратского.

Ранее «Казанские ведомости» публиковали список улиц Казани, которые будут перекрыты в связи с ремонтными и строительными работами в этом году.