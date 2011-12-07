Казань вошла в тройку лидеров по стоимости аренды офисов высшего класса

Казань заняла первое место среди городов-миллионников регионального значения, где дороже всего стоит аренда офиса класса «А». Средняя ставка за 1 кв. метр офиса высшего класса составляет 1672 руб., пишет РБК, ссылаясь на отчет международной консалтинговой компании CBRE.

Сообщается, что второе место в рейтинге — за Красноярском, там за кв. метр аренды офиса «А» класса придётся заплатить 1 530 рублей. Третье место за Воронежом — 1270 рублей за квадратный метр.

Дешевле всего стоит снять офис класса «А» в Уфе — 880 рублей, Самаре — 850 рублей и Омске — 825 рублей.

По сравнению с концом 2019 года, наибольший рост средней ставки аренды зафиксирован в Казани — плюс 21%.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Казань оказалась в рейтинге российских городов для жизни, заняв в нём второе место. Как сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны.