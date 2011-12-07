Под баян на запряжённой лошадью повозке: кому и зачем Рустам Минниханов отдал три iPhone

На телеге к Президентскому дворцу

По словам главы Ассоциация рестораторов и отельеров города и Татарстана Зуфара Гаязова, в церемонии сбора подарков были задействованы 10 повозок, который должны пройти по разным маршрутам. Одна из них сегодня направилась прямиком в Казанский Кремль к Президентскому дворцу — резиденции Рустама Минниханова.

«Мы уже в течение трех лет пытались попасть в эту резиденцию, и в этом году нам пошли на встречу, нас услышали, спасибо большое за это», — сказал Гаязов.

Повозка запряжена лошадью, а на самом транспорте, помимо кучера, восседают баянисты и певцы. Песни звучали на татарском, но иногда раздавались призывы на двух языках принять участие в Сабантуе 26 июня.

Сопровождали украшенные телеги одетые в национальные костюмы молодые парни и девушки, которые подпевали и размахивали флагами с надписью «Сабантуй». Процессия собрала большое количество зрителей. Находившиеся на территории Казанского Кремля люди останавливались, чтобы заснять происходящее на телефон, аплодировали и даже пританцовывали.

Три смартфона от Президента

Процессия приблизилась к резиденции, где ее уже ждал Управляющий делами Президента Татарстана Муслих Ситдиков. Он передал подарки для батыров лично от Президента, пояснив, что приобрёл их Рустам Минниханов на свою зарплату. Ситдиков объявил, что это три iPhone 12, и передал их участникам процессии. В дальнейшем эти подарки попадут к организаторам городского Сабантуя, а во время самого праздника найдут своих владельцев.

Муслих Ситдиков, следуя традиции, не только передал подарки, но и повязал на сбрую лошади расшитое полотенце. Это тоже давний обычай. Выглядел он так же, как его представили в Казани. Под звуки гармони сельчане выходили из домов, выносили подарки и полотенца. Но не простые — девушки весь год сами вышивали на них узорах. Полотенца дарили батырам и крепили к седлам коней. Отдавая подарок самому удачливому, они загадывали самое заветное желание.

«Всегда хотели, чтобы та атмосфера Сабантуя, который проходит каждый год в сельской местности, пришла в город», — отметил глава Ассоциации.

Эта же процессия затем направилась на улицу Баумана собирать презенты от заведений сферы гостеприимства. Завершился путь повозки около театра имени Галиасгара Камала, куда стеклись все остальные повозки. Здесь же прошла церемония передачи собранных подарков организаторам городского Сабантуя, а также праздничный концерт. Скоро все собранные подарки окажутся в руках батыров-победителей на Сабантуе.