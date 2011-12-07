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В Казани ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары

Теперь проезд грузовикам разрешён с 22:00 по 10:00.

В Казани из-за условий аномальной жары днём ограничен проезд для большегрузов, сообщили в мэрии.

Сообщается, что ограничение движения для грузовиков действует с 22:00 по 10:00.

Запрет не распространяется на:

— пассажирские автобусные перевозки,

— транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций,

— перевозку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани для полива дорог в период аномальной жары задействовано 90 моечных машин. 

КВ
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