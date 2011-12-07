В казанском сквере Толстого после реконструкции появятся гранитные дорожки и точки доступа Wi-Fi

Сквер имени Толстого в Казани закрыли на ремонт. Завершить работы планируется к концу строительного сезона, сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

В сквере планируют сделать вымощенные гранитом дорожки, освещение с коваными опорами, точки доступа Wi-Fi, системы видеонаблюдения и звукового оповещения. Тут установят новые скамейки, урны и навигационные системы, а вот чугунные ограждения по периметру будут отреставрированы. Бюст Льва Толстого работы скульптора Вениамина Пинчука останется на своём месте, отметили в пресс-службе.

Сквер был открыт в 1949 году на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса. Место выбрано не случайно: он расположен рядом с домом, где в период с 1845 по 1846 годы, когда Лев Николаевич учился на юридическом факультете Казанского университета, проживали братья Толстые.

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