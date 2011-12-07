При ремонте здания на Баумана в Казани под слоями краски обнаружили старинную вывеску

Старинную вывеску обнаружили под слоями краски при ремонте здания в центре Казани. Об этом сообщила помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова.

«Сегодня во время ремонта открылась старая вывеска на фасаде Баумана, 72», — написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, на здании обнаружили надпись: «Галантерейная торговля».

«Мы дозвонились до собственника — работы останавливают, ждут нас. Ищем специалистов посмотреть, как именно восстанавливать», — рассказала Балтусова, добавив, что собрание по этому вопросу пройдет в понедельник.



