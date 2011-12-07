В Казани прошла первая ярмарка с овощами, входящими в «борщевой набор»

На девяти площадках столицы Татарстана открылась первая ярмарка с овощами, входящими в «борщевой набор». Инициатором предложения выступила партия «Единая Россия», сообщает ИА «Татар-информ».

«В последнее время мы стали замечать значительное завышение цен на овощи. Для их стабилизации мы обратились к оптовикам, Татпотребсоюзу, агрофирмам, чтобы они организовали ярмарки с овощными культурами по оптовым ценам», — рассказал глава Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин.

В состав «борщевого набора» входят морковь, картошка, лук, свекла и капуста. Чтобы стабилизировать стоимость этих продуктов в магазинах и добиться максимально низких цен, власти республики и города освободили продавцов от оплаты аренды, уборки и ряда других расходов.

Ярмарки будут работать в городе до осени каждую субботу.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как эксперты Татарстана обсудили предложенный «Единой Россией» комплекс мер по снижению цен на продукты в стране.